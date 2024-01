Tennis: Torneo Linz. Cocciaretto vince derby con Stefanini, Giorgi ko

La marchigiana liquida la toscana in due rapidi set, la campionessa del 2018 eliminata da Tauson LINZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto si aggiudica il derby azzurro di primo turno con Lucrezia Stefanini dell'"Upper Austria Ladies Linz", promosso a WTA 500 (montepremi di 922.573 dollari), che si sta disputando sul veloce indoor della "TipsArena" della città austriaca.

La 23enne marchigiana, n.60 del ranking mondiale, ha superato la 25enne toscana, n.153 Wta e proveniente dalle qualificazioni, in due rapidi set per 6-2 6-0. E' andata male a Camila Giorgi, campionessa dell'edizione nel 2018: la 32enne di Macerata, n.68 del ranking, è stata superata in rimonta per 3-6 6-3 6-3, dopo oltre due ore di lotta, dalla danese Clara Tauson, n.91 WTA, proveniente dalle qualificazioni. Sarà dunque Tauson l'avversaria d'esordio della lettone Jelena Ostapenko, n.12 del ranking e prima favorita del seeding. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/red 30-Gen-24 17:22 .