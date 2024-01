Tennis: Torneo Linz. Trevisan subito eliminata

Stefanini ed Errani si qualificano invece per il tabellone principale LINZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Niente derby italiano fra Martina Trevisan e Jasmine Paolini al secondo turno dell'"Upper Austria Ladies Linz", promosso a Wta 500 (montepremi di 922.573 dollari), che si sta disputando sul veloce indoor della "TipsArena" della città austriaca. La Trevisan, numero 57 del ranking, ha ceduto 6-4 6-0 contro Anastasia Pavlyuchenkova, numero 42 Wta, nella sua prima partita stagionale contro una Top 50.

Arriva così la terza eliminazione stagionale al primo turno. Pavlyuchenkova troverà al secondo turno la vincente del match tra Paolini, numero 24 Wta e sesta favorita del seeding, e la britannica Katie Boulter, numero 53 del mondo. In tabellone ci sono altre cinque azzurre. Lucia Bronzetti dovrà vedersela con la tedesca Angelique Kerber, Camila Giorgi, campionessa dell'edizione nel 2018, debutterà invece contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni così come Elisabetta Cocciaretto. E dalle qualificazioni sono state promosse Lucrezia Stefanini e Sara Errani. La 25enne di Carmignano, numero 153 Wta, nella sfida per il main draw ha liquidato 6-2 6-0, in appena 63 minuti, la spagnola Marina Bassols Ribera, decima testa di serie. Nel tabellone principale approda anche Sara Errani: la 36enne di Massa Lombarda, numero 99 Wta ed ottava favorita delle qualificazioni, ha regolato la 18enne tedesca Ella Seidel, numero 160 del ranking, 7-6(5) 6-4. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 29-Gen-24 17:08 .