Tennis: Torneo Los Cabos. Arnaldi sconfitto all'esordio da Purcell

Il sanremese cede in tre set all'australiano, per l'Italia resta solo Cobolli LOS CABOS (MESSICO) (ITALPRESS) - Flavio Cobolli resta l'unico italiano nel main draw del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo di Los Cabos, in Messico, ATP 250 sul duro (Solflex, montepremi di 1.005.620 dollari) al Cabo Sports Complex. Matteo Arnaldi, numero 43 e primo giocatore fuori dalle teste di serie, ha infatti subito la prima sconfitta all'esordio in un torneo ATP da Pechino 2023.

Il sanremese ha ceduto 6-4 4-6 6-4 contro l'australiano Max Purcell, numero 41 al momento del sorteggio e testa di serie numero 7, scivolato alla posizione numero 51 nel ranking di questa settimana. Le speranze azzurre in Messico si concentrano tutte su Cobolli, entrato fra i primi 70 del mondo questa settimana. Nella notte fra martedì e mercoledì, esordirà contro Yoshihito Nishioka, che ha perso sette posizioni nel ranking ATP ed è passato da numero 77 a 84 del mondo (nessun precedente). Chi vince sarà il primo avversario della testa di serie numero 1, il tedesco Alexander Zverev, al primo torneo dopo l'Australian Open. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/red 20-Feb-24 08:55 .