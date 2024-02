Tennis: Torneo Los Cabos. Cobolli bene in quali, Arnaldi in main draw

Per il ligure primo turno contro l'australiano Purcell.ROMA (ITALPRESS) - E' stato sorteggiato il tabellone del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo di Los Cabos, torneo Atp 250 in scena sul duro (con montepremi pari a 1.005.620 dollari) al Cabo Sports Complex, in Messico. Matteo Arnaldi è l'unico italiano al momento in main draw. Il sanremese, numero 43 del mondo e primo giocatore fuori dalle teste di serie, debutterà contro l'australiano Max Purcell, numero 41 Atp e testa di serie numero 7.

L'australiano ha vinto l'unico confronto diretto, nelle qualificazioni dell'Australian Open 2023. Avanza nelle qualificazioni, intanto, Flavio Cobolli, che potrebbe diventare il secondo italiano nel tabellone principale. Il romano, numero 72 Atp, ha sconfitto al primo turno, per 3-6 6-3 6-2 il giapponese Sho Shimabukuro, numero 168 del mondo. L'italiano, prima testa di serie del tabellone di qualificazione, si giocherà l'accesso al tabellone principale contro l'australiano Marc Polmans, numero 166 del ranking internazionale. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pdm/com 18-Feb-24 16:13 .