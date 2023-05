Tennis: Torneo Madrid, Trevisan fuori negli ottavi contro Pegula

La toscana lotta per due ore ma cede in tre set MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - E' uscita di scena a testa alta Martina Trevisan negli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).

Nel match che ha chiuso il programma sull'"Arantxa Sanchez Stadium" la 29enne mancina di Firenze, numero 20 del mondo e 18esima testa di serie, ha ceduto 6-3 2-6 6-3, dopo oltre due ore di lotta, alla statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e del seeding, finalista 12 mesi fa.ALTRI RISULTATI OTTAVI Swiatek (Pol, 1) b. Alexandrova (Rus, 16) 6-4 6-7(3) 6-3 Sabalenka (Blr, 2) b. Andreeva (Rus) 6-3 6-1 Kudermetova (Rus, 12) b. Kasatkina (Rus, 8) 7-5 1-6 7-6(2) Sakkari (Gre, 9) b. Badosa (Esp, 26) 6-4 6-4 Martic (Cro, 27) b. Krejcikova (Cze, 11) 6-3 7-6(1) Begu (Rou, 31) b. Samsonova (Rus, 14) 6-4 6-4 Sherif (Egy) b. Mertens (Bel, 24) 6-4 0-6 6-4 - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 08:08 .