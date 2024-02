Tennis: Torneo Marsiglia. Trionfa Humbert, Dimitrov ko in finale

Il francese vince col punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro.ROMA (ITALPRESS) - Ugo Humbert profeta in patria. Il tennista francese ha vinto l'"Open 13 Provence", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 724.015 euro disputato sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia. Il transalpino, quarto favorito del tabellone e numero 21 del mondo, ha sconfitto in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, prima testa di serie del seeding e 13esimo nel ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-3. Per Humbert, 25enne nato a Metz, è il quinto titolo in carriera, il primo del 2024 e il secondo a Marsiglia, dove si era imposto anche lo scorso anno. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pdm/red 11-Feb-24 17:12