Tennis: Torneo Monastir. Paolini ai quarti, sarà derby con Bronzetti

L'azzurra ha battuto in tre set la croata Petra Marcinko ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini è la terza azzurra a qualificarsi per i quarti di finale del "Jasmin Open", Wta 250 con un montepremi di 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. Dopo le qualificazioni di Bronzetti e Stefanini, infatti, stacca il pass anche la toscana che ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, la croata Petra Marcinko, n.140 del ranking. Venerdì nei quarti per Paolini sarà derby con Lucia Bronzetti. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 19-Ott-23 16:48