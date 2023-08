Tennis: Torneo Montreal. Buona la prima per l'azzurra Paolini

La toscana supera l'esordio battendo la croata Vekic in due set MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Jasmine Paolini nell'"Omnium Banque Nationale Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si disputa sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.49 del ranking, sorteggiata nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, ha sconfitto con il punteggio di 7-6(3) 6-2, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, la croata Donna Vekic, n.22 WTA. Al secondo turno Paolini attende la vincente del derby a stelle e strisce - in programma nella notte italiana - tra Venus Williams, n.527 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, e Madison Keys, n.15 del ranking e 13 del seeding. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 07-Ago-23 19:05 .