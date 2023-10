Tennis: Torneo Pechino. Paolini agli ottavi ancora in rimonta

La toscana ha sconfitto in tre set la wild card cinese Yue Yuan PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini completa la seconda rimonta di fila e raggiunge gli ottavi di finale al "China Open", ultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in corso sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino.

La tennista toscana ha sconfitto per 2-6 6-3 6-4 la cinese Yue Yuan, n.147 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Con questo successo da lunedì prossimo sarà la nuova numero 1 d'Italia. Agli ottavi Paolini affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o la britannica Katie Boulter, numero 56. Proprio contro la bielorussa, in campo come atleta neutrale, a Indian Wells nel 2022 la toscana ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 02-Ott-23 11:06 .