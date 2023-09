Tennis: Torneo Pechino.Sinner debutta contro Evans,Khachanov per Musetti

Sonego, invece, affronterà al primo turno il francese Ugo Humbert PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner, che ha partecipato alla cerimonia del sorteggio, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel tabellone del China Open, ATP 500 in programma sul duro al Beijing Olympic Green Tennis Centre dal 28 settembre al 4 ottobre (montepremi 3.798.915 dollari, diretta su SuperTennis). Sinner, testa di serie numero 6 e numero 7 ATP, è inserito nella parte alta del tabellone, dunque nella metà del draw di Carlos Alcaraz con cui ha fissato una sessione di allenamento a Pechino. L'altoatesino debutta contro il britannico Daniel Evans, numero 27, mai incontrato in carriera. Chi vince incontrerà al secondo turno la wild-card ShangJuncheng, 18enne numero 158 del mondo, o Yoshihito Nishioka che ha ottenuto uno special exempt in quanto finalista a Zhuhai.

Siamo nel quarto di Holger Rune, testa di serie numero 3, che al primo turno affronterà Felix Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti potrebbe invece incontrare Carlos Alcaraz al secondo turno, che corrisponde agli ottavi di finale: il tabellone è infatti a 32, senza bye per le teste di serie. Il carrarino non ha certo un debutto semplice, però, contro Karen Khachanov (nessun precedente). Il numero 15 ATP è impegnato contro Nishioka in finale a Zhuhai: punta al quinto titolo in carriera, il primo dal 2018. Alcaraz, invece, esordisce contro un qualificato. Sonego è invece nella parte bassa del tabellone. Il torinese, destinato a uscire dalla Top 50 quando verrà pubblicata la nuova classifica ATP perché perderà i 250 punti del titolo vinto a Metz l'anno scorso, affronta al primo turno il francese Ugo Humbert, numero 36. Sonego ha vinto gli ultimi due confronti diretti, quest'anno a Monte-Carlo e al Roland Garros, sempre sulla terra rossa. Ma ha perso l'unico sul duro, nel Masters 1000 in Canada nel 2021. Chi vince incontrerà negli ottavi Andrey Rublev o Cameron Norrie, ed eventualmente nei quarti la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev. Gli azzurri potrebbero diventare quattro in tabellone se Matteo Arnaldi dovesse battere Aleksandar Vukic nel turno decisivo delle qualificazioni.