Tennis: Torneo Portorose. Paolini rimonta Putintseva e vola in finale

La toscana per la prima volta all'ultimo atto nel circuito maggiore ROMA (ITALPRESS) - Inarrestabile Jasmine Paolini: la tennista toscana ha centrato la sua prima finale nel circuito maggiore. E' accaduto al "Zavarovalnica Sava Portoroz", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta avviando alle fasi conclusive sul cemento di Portorose, in Slovenia, (l'appuntamento si era giocato per l'ultima volta nel 2010). In semifinale, la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA, ha battuto in rimonta per 1-6 6-3 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di battaglia, la kazaka Yulia Putintseva, n.44 del ranking e 2 del seeding, che in semifinale aveva stoppato la corsa di Lucia Bronzetti, n.167 Wta, partita dalle qualificazioni. "Sono super felice: non è stato semplice vincere questo match - ha commentato l'azzurra a caldo - Nel primo set ho commesso davvero troppi errori ma poi piano piano sono riuscita a ritrovare il mio livello di gioco. E' bello che ci siano tante persone a tifare per me: sono contentissima di questa prima finale". (ITALPRESS). mc/red 18-Set-21 17:53