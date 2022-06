Tennis: Torneo Queen's, forfait Alcaraz per problema al gomito

Lo spagnolo non gioca dalla sconfitta con Zverev ai quarti del Roland Garros LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Carlos Alcaraz non ci sarà al Queen's, tradizionale torneo di preparazione verso Wimbledon. Reduce dall'eliminazione ai quarti di finale del Roland Garros contro Zverev, il giovane spagnolo ha annunciato il forfait per "un piccolo problema al gomito". Alcaraz, numero 7 del mondo e in questa stagione vincitore dei tornei di Rio de Janeiro, Miami, Barcellona e Madrid, avrà comunque la chance di giocare sull'erba una settimana prima di Wimbledon, a Eastbourne o Maiorca. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 09-Giu-22 12:09