Tennis: Torneo Queen's. Trionfa Alcaraz, da domani di nuovo n.1 Atp

Il campione spagnolo batte in finale De Minaur e scavalca nel ranking Djokovic LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Carlos Alcaraz conquista i "Cinch Championships", torneo Atp 500 con un montepremi complessivo pari a 2.195.175 euro andato in scena sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Il campione spagnolo, testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale l'australiano Alex De Minaur, settima forza del seeding, per 6-4 6-4.

E' il primo titolo sull'erba della carriera per lo spagnolo, un successo che gli consente di scavalcare Djokovic e di tornare nuovamente numero 1 del mondo alla vigilia dell'inizio di Wimbledon. "Questo titolo - ha dichiarato Alcaraz a fine incontro - vuol dire tantissimo per me, è la prima volta che gioco qui e ora so esattamente qual è il mio livello sull'erba. Essere testa di serie numero 1 a Wimbledon non conta nulla, l'importante è che mi sento molto meglio rispetto all'inizio della settimana". Per Alcaraz è l'undicesimo titolo della carriera e il quinto del 2023 dopo Buenos Aires, Indian Wells, Barcellona e Madrid. Lo spagnolo sarà la testa di serie numero 1 a Wimbledon. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 25-Giu-23 17:17 .