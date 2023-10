Tennis: Torneo Shanghai. Jarry batte Schwartzman e vola ai quarti

Il cileno piega in tre set l'argentino, in gara grazie a una wild card.SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) - Nicolas Jarry è approdato ai quarti di finale dal "Rolex Shanghai Masters", torneo "1000" dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari. Il tennista cileno, numero 22 del mondo e del seeding, ha sconfitto in ottavi di finale l'argentino Diego Schwartzman, numero 130 della classifica internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 6-3 5-7 6-3. Ai quarti di finale Jarry affronterà il vincente del match fra lo spagnolo Carlos Alcaraz, primo favorito del tabellone, e il bulgaro Grigor Dimitrov. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 11-Ott-23 09:55