Tennis: Torneo Stoccarda. Trevisan costretta al ritiro al primo turno

Grande rimpianto per la toscana, costretta a dare via libera a Haddad Maia STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Finisce con un grande rimpianto il debutto di Martina Trevisan al "Porsche Tennis Grand Prix", WTA 500 sulla terra indoor di Stoccarda dotato di un montepremi di 780.637 dollari. La 29enne tennista fiorentina, n.20 Wta, reduce dalla qualificazione con la nazionale italiana alle fasi finali della Billie Jean King Cup, è stata costretta al ritiro sul 5-7 1-1 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.14 del mondo). Eppure nel primo set Trevisan era stata avanti 4-1 poi 5-3 e ha mancato tre set point consecutivi al servizio sul 5-4 40-0. Tuttavia ha mancato tre set point di fila e Haddad Maia ha cambiato passo. L'azzurra ha pagato i 32 gratuiti nel primo set, quasi il doppio rispetto alla brasiliana che nella seconda parte del set ha giocato più vicina alla riga riuscendo a stringere di più gli angoli con il diritto mancino. Trevisan, in campo con una fasciatura alla coscia destra, dopo due game del secondo set è stata costretta a ritirarsi. Haddad Maia firma così la 14esima vittoria su una Top 20, la seconda sulla terra battuta: l'unica prima di questa l'aveva ottenuta contro Samantha Stosur, allora numero 17, a Praga nel 2017. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 18-Apr-23 15:02