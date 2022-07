Tennis: Torneo Varsavia. Errani supera le qualificazioni

In tabellone principale anche Cocciaretto e Paolini, ammesse di diritto.ROMA (ITALPRESS) - Sara Errani ha superato le qualificazioni del "BNP Paribas Polland Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia. La 35enne di Massa Lombarda, numero 127 del mondo e seconda testa di serie del tabellone cadetto, nel match che valeva un posto nel main draw, interotto per oscurità ieri sera, ha battuto l'argentina Paula Ormachea, 256 del ranking Wta per 6-2 6-3. Ammesse di diritto al tabellone principale, poi, due azzurre: Elisabetta Cocciaretto, 105 Wta ("best ranking"), reduce dagli ottavi a Palermo, è stata sorteggiata al primo turno contro la polacca Martyna Kubka; mentre Jasmine Paolini, 58 del ranking internazionale, semifinalista in terra siciliana, debutterà contro l'elvetica Viktorija Golubic. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-22 13:46