Tennis: Torneo Washington. Halep ko, Kanepi ai quarti di finale

La rumena costretta al ritiro per problemi fisici, la estone batte la Zhu.WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - Simona Halep ha salutato il "Citi Open", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 251.750 dollari in corso sui campi in cemento di Washington. La tennista rumena, terza favorita del seeding e numero 16 del mondo, si è arresa agli ottavi di finale di fronte alla russa Anna Kalinskaya, numero 71 del ranking Wta. La Halep si è arresa per problemi fisici sul punteggio di 7-5 2-0 in favore dell'avversaria. E' approdata ai quarti di finale invece Kaia Kanepi. La giocatrice estone, numero 6 del tabellone e 37 del mondo, ha sconfitto la cinese Lin Zhu per 4-6 6-4 6-4. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 09:08