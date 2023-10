Tennis: Torneo Zhengzhou. Esordi positivi per Bronzetti e Paolini

La romagnola batte la cinese Guo, la toscana piega la giapponese Uchijima.ROMA (ITALPRESS) - Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini hanno superato agilmente il primo turno del tabellone principale del "Zhengzhou Open", torneo Wta 500 (con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della provincia di Henan, in Cina. La romagnola, numero 63 della classifica mondiale pubblicata oggi, in gara come "alternate", ha sconfitto la wild card di casa Hanyu Guo, 439 del ranking Wta, col punteggio di 7-5 6-1.

Agli ottavi di finale la Bronzetti sfiderà la tunisina Ons Jabeur, quarta forza del tabellone. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, da oggi numero 31 del mondo (best ranking), ha "evitato" la russa Ludmila Samsonova, grande protagonista al "1000" di Pechino, costretta al forfait all'ultimo momento. Per la Paolini quindi l'avversaria è stata la lucky loser giapponese Moyuka Uchijima, 182 del ranking Wta, battuta per 6-2 6-3. Agli ottavi di finale per la toscana ci sarà la sfida con la francese Caroline Garcia, sesta favorita del seeding. In tabellone anche Elisabetta Cocciaretto, 34 del ranking internazionale, che debutta domani contro la russa Daria Kasatkina. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 09-Ott-23 12:33 .