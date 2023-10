Tennis: Torneo Zhengzhou. Paolini batte Siegemund e vola in semifinale

La tennista toscana vince in due set e continua la cavalcata in Cina.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali dello "Zhengzhou Open", torneo Wta 500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center, nella capitale della provincia di Henan, in Cina.

La tennista azzurra, numero 31 del ranking mondiale, dopo aver eliminato negli ottavi di finale la francese Caroline Garcia, numero 10 Wta, ha battuto oggi la tedesca Laura Siegemund, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-0 7-5. La giocatrice toscana attende ora, nel match che vale un posto in finale, la vincente della sfida fra l'ucraina Anhelina Kalinina e la cinese Quinwen Zheng. In caso di successo di quest'ultima si ripeterebbe la partita che ha assegnato quest'anno il titolo del "Palermo Ladies Open".