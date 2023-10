Tennis: Torneo Zhengzhou. Paolini ko in semifinale contro Zheng

La giocatrice toscana cede in due set di fronte alla cinese.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si è fermata nelle semifinali allo "Zhengzhou Open", torneo Wta 500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center, nella capitale della provincia di Henan, in Cina.

La tennista azzurra, numero 31 del ranking mondiale, ha ceduto nuovamente di fronte alla giocatrice di casa Quinwen Zheng, col punteggio di 6-2 6-3. La tennista cinese aveva già battuto infatti, questa estate, la giocatrice toscana nella finale del "Palermo Ladies Open", persa dall'azzurra al terzo set. Nell'atto conclusivo di domani di Zhengzhou la Zheng attende la vincitrice del match Krejcikova-Kasatkina. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 14-Ott-23 14:10 .