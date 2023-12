Tennis: United Cup. Paolini porta l'Italia 1-0 sulla Germania

Battuta in due set l'ex numero al mondo Angelique Kerber ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini ha firmato l'1-0 dell'Italia sulla Germania nella seconda giornata della United Cup 2024 (torneo per nazioni a squadre miste) alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney. Nel primo singolare l'azzurra, n.30 WTA, ha battuto 6-4, 7-5 in 1h48' di gioco Angelique Kerber, ex numero uno del mondo al rientro nel circuito dopo 18 mesi di stop per maternità.

"E' una vittoria speciale: è stato un onore giocare contro di lei - le parole di Paolini su Supertennis -. E' una tennista incredibile, ha giocato tanti vincenti nonostante fosse stata ferma per tanto tempo. I crampi? Non so come sia riuscita a portarla a casa questa partita. So solo che ho tirato vincenti su ogni colpo perché non riuscivo a muovermi. Ho cercato di prendermi tutti i secondi che avevo a disposizione per rifiatare. Amo le competizioni a squadre: sono più belle ed io mi sono divertita tanto. Spero di riprendermi completamente per la prossima sfida". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 30-Dic-23 09:54 .