Tennis: United Cup. Sonego ko con Zverev, Italia-Germania 1-1

Il piemontese sconfitto al terzo set, decisivo il doppio misto.ROMA (ITALPRESS) - Dopo il successo di Jasmine Paolini su Angelique Kerber, Lorenzo Sonego si è inginocchiato di fronte ad Alexander Zverev. Italia e Germania sono quindi sull'1-1 dopo i singolari (femminile e maschile) del match della seconda giornata, l'esordio per gli azzurri, della United Cup 2024, torneo di tennis a squadre miste per Nazioni. Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney, il giocatore piemontese, numero 46 del mondo, ha ceduto contro il tedesco, al terzo set, col punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-4. Decisivo quindi il doppio misto di spareggio. In campo per la Germania gli stessi Zverev e Kerber; per l'Italia Sonego affiancato da Angelica Moratelli. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 30-Dic-23 13:35