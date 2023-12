Tennis: United Cup. Vittorie per Olanda e Cina

Gli orange battono Ruud e Ulrikke Eikeri ROMA (ITALPRESS) - Vittorie per Olanda e Cina nella United Cup, manifestazione a squadre per Nazioni che si disputa fra Perth e Sidney fino al 7 gennaio e che apre l'annata 2024 del tennis internazionale. Gli Orange ringraziano Koolhof e Schuurs, autori della vittoria decisiva della sfida che li ha visti prevalere contro la Norvegia 2-1.

A Sydney il team si è imposto 7-6 7-5 contro quello coposto da Ruud e Ulrikke Eikeri e martedì attende ora la Croazia per un tie che potrebbe regalar loro la qualificazione. Vittoria a sorpresa per la Cina contro la Repubblica Ceca (2-0). A regalar il primo punto era stato Zhizhen Zhang, autore di un'inattesa vittoria contro il n.31 del mondo Jiri Lehecka: 5-7 6-3 6-4 il punteggio finale in favore del cinese. Ancor più sorprendente è stata la vittoria ottenuta dalla n.15 del ranking Qinwen Zheng contro la n.7 del mondo Marketa Vondrousova. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 30-Dic-23 09:32 .