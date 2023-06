Tennis: Wimbledon. Qualificazioni, avanza Stefanini, fuori Brancaccio

La toscana ha liquidato in due set Alves e ora affronterà Hon LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Esordio positivo per Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club).

Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline. La 25enne di Carmignano, n.110 WTA e 18esima testa di serie, ha liquidato per 6-1 6-2, in appena 58 minuti di partita, la brasiliana Carolina Alves, 27enne di Campinas, n.225 del ranking, mai affrontata prima in carriera. Al secondo turno la tennista toscana dovrà vedersela con l'australiana Priscilla Hon, n.179 del ranking. Nulla da fare, invece, per Nuria Brancaccio, n.177 WTA, sconfitta 6-2 6-2, in un'ora e sei minuti di gioco, dalla canadese Katherine Sebov, n.157 del ranking. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 27-Giu-23 15:49 .