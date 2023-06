Tennis: Wimbledon. Stefanini a un passo dal main draw

L'azzurra batte in due set l'australiana Hon e approda al turno di qualificazione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Lucrezia Stefanini è a al turno di qualificazione al tabellone femminile di Wimbledon. La 25enne di Carmignano, n.110 WTA e 18esima testa di serie, ha avuto la meglio per 6-2 7-6(4) sull'australiana Priscilla Hon, n.179 del ranking, prendendosi anche la rivincita per la sconfitta rimediata dalla 25enne di Brisbane al primo turno del WTA 125 di Firenze (terra) a metà maggio. La tennista toscana si giocherà la qualificazione con Su-Wei Hsieh, n.954 del ranking, mai affrontata in carriera. La 37enne di Kaohsiung, arrivata fino al n.23 nel 2013, a Wimbledon vanta gli ottavi nel 2018. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 28-Giu-23 17:52