Tennis: Wta. Cinque italiane in top 100 in ultima classifica 2022

Best ranking per l'azzurra Bronzetti, è ora numero 54 del mondo.ROMA (ITALPRESS) - Una sola variazione di rilievo per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta, l'ultima del 2022. Davanti a tutte, in chiave azzurra, c'è sempre Martina Trevisan, che è stabile sulla 28esima poltrona: la 29enne mancina toscana in questo anno solare ha conquistato il suo primo trofeo Wta, sulla terra battuta di Rabat, e ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam. Alle sue spalle chiude la stagione con il "best ranking" Lucia Bronzetti, numero 54, che grazie alla semifinale nel torneo Wta 125k di Limoges, l'ultimo dell'anno, guadagna tre posizioni rispetto a sette giorni fa. Fanno un passo avanti anche Jasmine Paolini, numero 62, Elisabetta Cocciaretto, numero 65 (la 21enne di Fermo a inizio marzo era numero 242, ndr), e Camila Giorgi, ferma dagli ultimi Us Open, passata al numero 67. E' oramai "end year" da diverse settimane la classifica per quanto riguarda le top player, visto che nessuna di loro ha partecipato alla serie di Wta 125k (l'equivalente al femminile dei Challenger maschili più prestigiosi), che ha concluso il 2022. La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia chiude l'anno mantenendo ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur, mentre in terza posizione c'è la statunitense Jessica Pegula, che conferma il proprio "best ranking". Primato personale eguagliato per la "maestra" francese Caroline Garcia, che grazie al successo alle Finals è tornata a sedersi su quella quarta poltrona che aveva già occupato a settembre 2018. Alle sue spalle, quinta, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre al sesto posto c'è la greca Maria Sakkari, subito davanti all'altra statunitense Coco Gauff. Le russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona, ribadiscono i rispettivi "best"; mentre a chiudere l'elite mondiale c'è la rumena Simona Halep.Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 11085 (--) 2. Ons Jabeur (Tun) 5055 (--) 3. Jessica Pegula (Usa) 4691 (--) 4. Caroline Garcia (Fra) 4375 (--) 5. Aryna Sabalenka (Blr) 3925 (--) 6. Maria Sakkari (Gre) 3871 (--) 7. Coco Gauff (Usa) 3646 (--) 8. Daria Kasatkina (Rus) 3435 (--) 9. Veronika Kudermetova (Rus) 2795 (--) 10. Simona Halep (Rou) 2661 (--) Così le italiane: 28. Martina Trevisan 1528 (--) 54. Lucia Bronzetti 951 (+3) 62. Jasmine Paolini 867 (+1) 65. Elisabetta Cocciaretto 850 (+1) 68. Camila Giorgi 836 (+1) 109. Sara Errani 594 (-1) 142. Lucrezia Stefanini 447 (+2) 234. Camilla Rosatello 276 (-1) 267. Nuria Brancaccio 232 (--) 298. Matilde Paoletti 199 (+1) - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 19-Dic-22 14:58