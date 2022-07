Tennis: Wta. Per Bronzetti e Cocciaretto best ranking

Stabili Trevisan, numero 24 del mondo, e Giorgi, al gradino 29.ROMA (ITALPRESS) - Due record personali in chiave tricolore nel ranking pubblicato oggi dalla Wta. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), è stabile al numero 24 e ribadisce il primato personale. Posizione immutata anche per Camila Giorgi, sempre sulla poltrona numero 29, staccata di soli 100 punti dalla giocatrice toscana. Con la semifinale al "Palermo Ladies Open" recupera altri tre posti, invece, Jasmine Paolini, ora numero 58, mentre la finale in terra siciliana - la prima in assoluto per lei nel circuito maggiore - permette a Lucia Bronzetti di fare un balzo di 13 posizioni: la 23enne riminese va ad accomodarsi sulla poltrona numero 65, firmando il "best ranking". E grazie agli ottavi a Palermo sale altri sei gradini Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica, dove questa settimana occupa la poltrona numero 105, "best ranking" anche per lei. Stabile, invece, Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è numero 127. Posizione invariata anche per Lucrezia Stefanini, numero 194. Scivola indietro di 13 posti Federica Di Sarra: la 31enne di Fondi è ora numero 235. Male anche Camilla Rosatello, che perde 14 posizioni e scende al numero 269. Stabile, infine, Giulia Gatto-Monticone, numero 277, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale. Nella top ten, invece, pochissime novità. Immutato il podio: comanda Iga Swiatek, davanti ad Anett Kontaveit e a Maria Sakkari.Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8336 (--) 2. Anett Kontaveit (Est) 4476 (--) 3. Maria Sakkari (Gre) 4190 (--) 4. Paula Badosa (Esp) 4030 (--) 5. Ons Jabeur (Tun) 4010 (--) 6. Aryna Sabalenka (Blr) 3267 (--) 7. Jessica Pegula (Usa) 3087 (--) 8. Garbine Muguruza (Esp) 2886 (+1) 9. Danielle Collins (Usa) 2743 (-1) 10. Emma Raducanu (Gbr) 2717 (--) Così le italiane:24. Martina Trevisan 1789 (--) 29. Camila Giorgi 1689 (--) 58. Jasmine Paolini 984 (+3) 65. Lucia Bronzetti 894 (+13) 105. Elisabetta Cocciaretto 622 (+6) 127. Sara Errani 500 (--) 194. Lucrezia Stefanini 339 (--) 235. Federica Di Sarra 287 (-13) 269. Camilla Rosatello 243 (-14) 277. Giulia Gatto-Monticone 232 (--) - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-22 11:39