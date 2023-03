Tennis: Wta. Swiatek regina della classifica, Errani torna in top 100

Invariate le prime dieci posizioni del ranking mondiale, Trevisan numero 26 ROMA (ITALPRESS) - I due Wta 250 di Monterrey ed Austin della scorsa settimana hanno lasciato immutata l'elite mondiale. La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 4.485 punti di vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. La statunitense Jessica Pegula è stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla tunisina Ons Jabeur, quarta ma ferma ai box per infortunio, ed alla francese Caroline Garcia, quinta, che grazie alla finale di Monrerrey ora è staccata di soli 16 punti dalla 28enne di Ksar El Hellar. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla greca Maria Sakkari, settima, ed alla russa Daria Kasatkina, ottava. Al nono posto c'è la svizzera Belinda Bencic mentre chiude l'elite mondiale la kazaka Elena Rybakina. Da segnalare le 8 posizioni guadagnate dalla vincitrice del nuovo "250" di Austin Donna Vekic, 26enne croata di Osijek che, grazie al quarto titolo in carriera, risale al numero 23 del ranking, lei che a novembre 2019 ha siglato un primato personale di numero 19. Doppio colpo invece per l'ucraina Marta Kostyuk che con il successo nel "250" di Monterrey (in finale su Garcia), primo trofeo WTA per la 20enne di Kiev, fa un balzo di 12 gradini accomodandosi sulla poltrona numero 40 e sigla il "best ranking". Due le variazioni positive tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina toscana fa un passo indietro ed è numero 26. Alle sue spalle è invece stabile Camila Giorgi, 46esima, uscita subito di scena a Monterrey. Nonostante i quarti di finale (i terzi in stagione per lei) sul cemento messicano perde una posizione Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo è ora numero 50. Tre posti in meno per Jasmine Paolini, numero 63, e per Lucia Bronzetti, 71, che a Monterrey ha incassato la quinta sconfitta di fila al primo turno. Rientra invece nella top 100 dopo quattro anni e quattro mesi Sara Errani (ne era uscita il 22 ottobre 2018): grazie al successo nell'ITF da 60mila dollari di Arcadia, la 35enne di Massa Lombarda guadagna dieci posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 97, diventando la sesta azzurra nelle prime cento del ranking. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 06-Mar-23 11:07