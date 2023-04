Tennis: Wta. Swiatek regina, Kvitova 10^, best ranking per Trevisan

Grazie ai quarti raggiunti a Miami, la toscana sale al numero 20 del mondo ROMA (ITALPRESS) - Il terzo WTA 1000 stagionale andato in scena a Miami ha lasciato sostanzialmente immutata l'elite mondiale ad esclusione di una "new entry", la regina della 'Florida' Petra Kvitova. A guidare la top ten del ranking è sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia, costretta a dare forfait a Miami per un problema alle costole, vede ridursi a 2.030 punti il vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. Conferma il "best ranking" anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla francese Caroline Garcia, quarta, ed alla tunisina Ons Jabeur, quinta, che sta faticando a ritrovare la condizione dopo lo stop per infortunio al ginocchio destro. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla trionfatrice di Indian Wells e finalista di Miami, la kazaka Elena Rybakina, settima, che precede la russa Daria Kasatkina, ottava, e la greca Maria Sakkari, nona, che fa un passo avanti rispetto a sette giorni fa. A chiudere, al decimo posto, c'è la ceca Petra Kvitova: la 33enne mancina di Bilovec grazie al trionfo a Miami guadagna tre posizioni e si riprende la top ten (a scapito della svizzera Belinda Bencic) dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. In casa Italia, davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan che "firma il "best ranking": la 29enne mancina di Firenze, grazie ai quarti in Florida (i primi in carriera in un "1000") fa quattro passi avanti e sale al numero 20 diventando l'ottava azzurra nell'Era Open ad entrare tra le prime 20 giocatrici del ranking. Prima di lei ci erano riuscite Schiavone (4), Errani (5), Pennetta (6), Vinci (7), Farina (11), Reggi (13) e Cecchini (15). Alle spalle della tennista toscana una posizione in più per Camila Giorgi, numero 43, uscita di scena al secondo turno sul cemento della Florida, e quattro per Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, vincitrice sulla terra messicana di San Luis Potosi del suo secondo titolo WTA 125k, sale al numero 44, sempre vicinissima al "best ranking". Quattro posti in più pure per Jasmine Paolini, che risale al numero 71. Ma la "scalatrice" azzurra è Sara Errani: la 35enne di Massa Lombarda, ritrovata la top cento ad inizio marzo dopo quattro anni e quattro mesi, grazie alla finale a San Luis Potosi (stoppata da Cocciaretto) fa un balzo di 21 gradini e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 78. Scivola indietro di altri sei posti Lucia Bronzetti, ora numero 79, che a Miami ha incassato la settima sconfitta di fila al primo turno. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 03-Apr-23 13:02