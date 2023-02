Tennis: Wta. Swiatek sempre al comando, balzo Giorgi al numero 46

La polacca ribadisce il primato nel ranking, la marchigiana guadagna 22 posizioni ROMA (ITALPRESS) - Il primo Wta 1000 stagionale, andato in scena a Dubai, non ha determinato alcun cambiamento nell'elite mondiale. La dominatrice della top ten del ranking è sempre la polacca Iga Swiatek: grazie alla finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti (battuta da Krejcikova), la 21enne di Varsavia mantiene 4.485 punti di vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. Conferma il "best ranking" anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla tunisina Ons Jabeur, quarta ma ferma ai box per infortunio, ed alla francese Caroline Garcia, quinta. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla greca Maria Sakkari, settima, ed alla russa Daria Kasatkina, ottava. Al nono posto c'è la svizzera Belinda Bencic mentre chiude l'elite mondiale la kazaka Elena Rybakina, che conferma il primato personale. Da segnalare le 14 posizioni in un colpo solo guadagnate dalla vincitrice di Dubai, la ceca Barbora Krejcikova, che risale al numero 16 del ranking, lei che esattamente un anno fa era arrivata fin sul secondo gradino del podio mondiale. In chiave azzurra, davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina toscana è stabile al numero 25. Alle sue spalle la vittoria nel Wta 250 di Merida, quarto titolo in carriera per lei, permette a Camila Giorgi di guadagnare 22 posizioni in un colpo solo risalendo al numero 46, lei che vanta un primato personale di n.26 firmato ad ottobre del 2018. La 31enne marchigiana scavalca in un colpo tre azzurre, compresa Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, grazie ai quarti nel "250" sul cemento messicano, sale cinque gradini e si accomoda sulla poltrona numero 49, ad una lunghezza soltanto dal "best ranking". Quattro posti in più anche per Jasmine Paolini, numero 60, mentre fa tre passi indietro Lucia Bronzetti, 68esima, che a Merida ha incassato la quarta sconfitta di fila al primo turno. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 27-Feb-23 11:29