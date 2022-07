Tennis: Wta. Swiatek sempre in vetta, Trevisan migliora ancora

La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29.ROMA (ITALPRESS) - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nel ranking pubblicato stamane dalla Wta. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), grazie ai quarti a Budapest fa altri due passi avanti, sale al numero 24 e firma un altro "best ranking". Fa un passo indietro, invece, Camila Giorgi che va ad accomodarsi sulla poltrona numero 29, staccata di soli 100 punti dalla giocatrice toscana. Recupera altre tre posizioni Jasmine Paolini, ora numero 61, mentre ne perde dodici Lucia Bronzetti: la 23enne riminese che lo scorso anno a Losanna, partendo dalle qualificazioni, aveva raggiunto i suoi primi quarti nel circuito maggiore, stavolta è invece uscita di scena al primo turno. La romagnola scende così al numero 78. Sempre grazie ai quarti di finale di Budapest (i terzi in carriera nel circuito maggiore) risale di ben sette gradini Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio e un 2022 iniziato in ritardo, sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona numero 111, non troppo distante dal primato personale, numero 108, datato giugno 2021. Stabile, invece, Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è numero 127. Nella top ten mondiale nessuna novità di rilievo: comanda sempre la polacca Iga Swiatek, seguita dall'estone Anett Kontaveit e dalla greca Maria Sakkari. Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8336 (--) 2. Anett Kontaveit (Est) 4326 (--) 3. Maria Sakkari (Gre) 4190 (--) 4. Paula Badosa (Esp) 4030 (--) 5. Ons Jabeur (Tun) 4010 (--) 6. Aryna Sabalenka (Blr) 3267 (--) 7. Jessica Pegula (Usa) 3087 (+1) 8. Danielle Collins (Usa) 3022 (-1) 9. Garbine Muguruza (Esp) 2886 (--) 10. Emma Raducanu (Gbr) 2717 (--) Così le italiane: 24. Martina Trevisan 1789 (+2) 29. Camila Giorgi 1689 (-1) 61. Jasmine Paolini 904 (+3) 78. Lucia Bronzetti 774 (-12) 111. Elisabetta Cocciaretto 601 (+7) 127. Sara Errani 500 (--) 194. Lucrezia Stefanini 339 (-15) 222. Federica Di Sarra 301 (+12) 255. Camilla Rosatello 256 (+4) 277. Giulia Gatto-Monticone 232 (+4) - foto Image - (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-22 12:58