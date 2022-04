Medvedev e Dostoevsckij, ecco perché Wimbledon sbaglia. E l’Italia dovrebbe evitare lo stesso errore

Sicuramente Daniil Medvedev non è Fedor Dostoevskij. E le asimmetrie fisiche corpo-racchetta del numero 2 del mondo, non a caso ribattezzato Octopussy (polipo), non possono essere paragonabili con Delitto e Castigo, I Fratelli Karamazov e i Demoni, giusto per citare i tre romanzi preferiti. E sicuramente il bel Andrei Rublev, che capita spesso di confondere con Michail Baryšnikov, non può essere (ancora) una pietra miliare della cultura russa. Potremmo andare avanti cosi per i tanti top 30 del ranking mondiale di tennis, tra gli uomini e le donne, che sono russi o bielorussi, ammessi già ora nel tabellone del sacro Wimbledon ma cacciati fuori - è successo mercoledì - per decisione del board del mitico ed unico All England Lawn tennis croquet club, casa esclusiva del The Championship.

E’ stata una decisione che sta facendo molto discutere gli sportivi e non solo e che anche palazzo Chigi potrebbe prendere in esame per gli Internazionali di tennis che inizieranno lunedì 2 maggio nel parco del Foro Italico a Roma. Applicare la cancel culture allo sport sarebbe una decisione sbagliata, discriminatoria, inutile e soprattutto un boomerang rispetto alla causa del sostegno alle ragioni della resistenza Ucraina. Della condanna per le decisioni di Putin. Della ricerca stessa del cessate il fuoco e della pace.

La scelta del Club

Diciamo subito che The Championship sono l’unico torneo “privato”, gestito appunto dallo storico ed esclusivo Club. A differenza di tutti gli altri che sono di proprietà delle singole Federazioni sportive che li organizzano insieme con Atp e Wta, le confederazioni che gestiscono giocatori e giocatrici, ne definiscono l’ingaggio, il prizemoney e le regole delle loro presenza nei vari tornei. Le decisione di Wimbledon è stata unilaterale, non condivisa con Atp e Wta e ha spiazzato il mondo dello sport e non solo. Da quanto si sa, il timore nel governo di Boris Johnson era quello di vedere vincere a Londra un atleta russo. Ipotesi più che probabile, sarebbe stato uno smacco terribile per il Regno Unito in prima fila contro Putin nella guerra in Ucraina e il maggior sostenitore in Europa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La parata da vincitore di un tennista russo nel campo centrale di Wimbledon, premiato tra l'altro da un membro della famiglia Reale, sarebbe stato inconcepibile e inaccettabile per le autorità britanniche. Atp e Wta si sono subito ribellate, hanno definito la decisine “ingiusta, discriminatoria e inaccettabile”. Entrambe le associazioni hanno confermato le decisioni assunte due mesi fa dal CIO: gli atleti russi, a livello individuale, possono giocare senza però usare insegne e bandiera russa. Saranno neutrali. Diverso il discorso per le squadre che sono state invece tutte eliminate dalle varie manifestazioni, dal calcio, mondiali compresi, dalla Coppa Davis e dalla Billie Jean King (la Davis delle donne). Da notare che entrambi i titoli sono andati a Mosca nel 2021. Tutto ciò è stato considerato “più che sufficiente” per punire la Russia.

Palazzo Chigi e la confusione di una parte per il tutto

Palazzo Chigi sta valutando cosa fare. Se seguire la strada inglese. O continuare ad applicare le regole già decise a suo tempo dal Cio. Questione di ore e sarà presa una decisione ufficiale. A cui Fit e Coni dovranno attenersi. Siamo certi che a Mario Draghi, impegnato su tanti fronti e non ultima la gestione della sua vasta e difficile maggioranza, la questione sarà presentata nella sua complessità. Così come si può affermare che il premier sia un leader che sa distinguere, assumersi responsabilità anche contrarie al mainstream. Di certo uno che non confonde una parte per il tutto.

Escludere i tennisti russi: una scelta senza senso

Escludere i tennisti e le tenniste russe deve risultare una punizione, l’ennesima, una sanzione “economica” alla nazione russa e al suo presidente violento, spietato, bugiardo e guerrafondaio. Poiché i tennisti russi sono tra i più forti al mondo (Medvedev il numero 1) la cosa potrebbe anche avere senso. E però… ci sono un sacco di però. Il primo: tutti i giocatori russi hanno condannato la guerra. Rublev lo ha persino scritto sulle telecamere del torneo di Dubai, dopo la vittoria, tipo 60 paesi collegati, audience bene superiore alle Nazioni Unite: “Stop the war now, please”. Medvedev si è schierato fin dal primo giorno per la pace. In una delle ultime conferenza stampa (torneo di Miami) ha ripetuto: “Io ho sempre chiesto la pace poi è difficile parlare in pubblico di queste cose. Si rischia sempre di non essere capiti. Quindi ripeto ciò che ho detto fin dal primo giorno: pace”. Poi s’è fatto male e a Wimbledon comunque non sarebbe potuto andato.

Quello oche qui preme dire è che se l’esclusione deve essere un messaggio simbolico, si rischia il ridicolo. E quindi, il danno che spesso consegue il ridicolo.

Si fa presto a dire “…. Sono russi”

La maggior parte di questi giocatori, soprattuto i top, non risiedono in Russia ma a Montecarlo, in Spagna, Francia, Itralia, località europee dove si possono allenare in pace e in condizioni di comodità e funzionalità di impianti e qualità della vita. Medveded è residente a Montecarlo. Andrej Rublev, numero 8 del mondo, è residente a Mosca ma di fatto vive e si allena in Spagna. Ha così commentato la decisione di Wimbledon: “E’ discriminazione contro di noi”. Rublev punta subito sulla discriminazione e non è un caso: è concetto proibito della statuto dei giocatori e a questo potrebbero appellarsi Atp e Wta per eventuali ricorsi.

Pensate al caso di Liudmila Sansonova: 25, russa ma cresciuta in Val d’Aosta e allenata nel Lazio. Da juniores ha giocato con i colori azzurri. Poi, siccome abbiamo una legge per avere la cittadinanza che grida vendetta, Liudmila è “diventata” russa. Che senso avrebbe escludere una così da Wimbledon? Il mondo del tennis è come un circo: una comunità in continuo movimento, per undici mesi all’anno. La nazionalità spesso è un caso.

Alexander Zverev, n.5 del mondo, è tedesco ma figlio di russi. Il fratello Misha, ad esempio, è nato a Mosca. La mamma di Stefanos Tsisipras è stata una tennista russa e il nonno il capitano della nazionale di calcio russa. Il fenomeno Shapovalov è figlio di russi anche se nato a Tel Aviv e poi trasferito in Canada sotto le cui insegne ha deciso di giocare. Sofia Kenin, ex n.1, è russa al 100% ma ha avuto la cittadinanza Usa giocando a tennis.

Maria Sharapova è russa ma vive da sempre a Bradenton in Florida. E poi la numero 15 del mondo Anastasia Pavlyuchenkova, già finalista a parigi). E le bielorusse Aryna Sabalenka n.5 e Viktoria Azarenka, ex n. 1 bielorussa. Che c’entra loro con la guerra? E sarebbe paradossale e ipocrita, seguendo il ragionamento di Wimbledn, non escludere dai tornei i tanti giocatori russi ma passati sotto bandiera kazaka per via dei maggiori guadagni. Ad esempio Elena Rybakina, russa al 100% ma giocatrice kazaka. O Alexander Bublik . Che dire di Karin Khachanov, in semifinale oggi al torneo di Belgrado, anche lui russo al cento per cento ma vive e s’allena in Francia. O di Davidovic Fokina, figlio di russi diventato spagnolo.

Le vite dei tennisti sono viaggi continui e continue ricerche del posto dove credono di potersi allenare meglio. Sono al tempo stesso apolidi e cittadini del mondo. Che senso ha punirli per qualcosa di cui non hanno alcuna responsabilità?

Per levare di mezzo un altro argomento (la sanzione commerciale), si può stare sicuri ad esempio che neppure un cent dei prizemoney vinti da questi campioni è finito in rubli nelle casse russe.

“Sono un figlio della guerra, gli atleti russi non hanno colpe”è stato il commento di Djokovic. Il caso del tennista serbo non è paragonabile a questi: l’esclusione dai tornei per mancanza di vaccinazione Covid è una scelta coerente col fatto che vaccinarsi è una scelta individuale. Per cui si deve pagare individualmente. La cancel kulture è sbagliata sempre: anche su un campo da tennis. Diventa razzismo, discriminazione, forme di odio a disposizione degli imbecilli che le cavalcano.

Sportivi ucraini al fronte

Vedremo. E peccato perchè il mondo dello sport in questa guerra sta dando il meglio di se. Sono decine e decine gli esempi di sportivi ucraini andati al fronte della patria.

Andrii Tkachuk faceva l’ultrarunner prima di farsi ritrarre in mimetica abbracciato ad un AK74. E’ stato ferito alla spalla, ha passato cinque notti sotto lo zero prima di essere raccolto e, una volta guarito, è subito tornato al fronte. C’è stata, c’è, una fila di atleti che incrocia i civili in fuga dall’Ucraina, in senso opposto. Gente che un attimo prima giocava a tennis, saliva sul podio alle Olimpiadi, combatteva sul ring, correva, sciava e sparava ad un bersaglio disteso sulla neve di Pechino. Non si contano quasi più. Sotto le bombe ci sono l’ex campione di ciclismo Andrei Tchmil, il fuoriclasse del nuoto Mykhaylo Romanchuk che Gregorio Paltrinieri ha provato a convincere a venire in Italia (“preferisce restare lì, vuole combattere fino alla fine”). C’è Yuliia Dzhima, oro olimpico nella staffetta del biathlon a Sochi 2014. C’è Dmytro Pidruchnyi, altro biatleta campione del mondo dell’inseguimento a Oestersund 2019. Un altro ancora, Bohdan Tsymbal, nono in staffetta a Pechino, è chiuso in un bunker a Sumy, col figlio neonato in braccio. La sua foto ha già fatto il giro del web un paio di volte per tornare a casa, tra le rovine di un rifugio antiaereo.C’è Dmytro Mazurtsjuk, che a Pechino ha gareggiato nella combinata nordica. E Vasyl Lomachenko, campione olimpico dei pesi leggeri nel 2012 e campione del mondo in tre diverse categorie: se la storia non si fosse fermata ora sarebbe sul ring per riconquistare la cintura dei pesi leggeri e invece combatte sparando. C’è Oleksandr Usyk, campione del mondo dei pesi massimi. Ci sono i fratelli Klitschko, i volti più riconoscibili della resistenza ucraina. C’è Sergiy Stakhovsky, tennista numero 240 del ranking Atp, uno che ha battuto Roger Federer al secondo turno di Wimbledon nel 2013. Dice che un’arma la sa usare, più o meno. C’è Sasha Volevo, uno dei più grandi cestisti europei di sempre: oro olimpico a Seul con l’URSS (in totale 6 medaglie), fu il primo sovietico a giocare in NBA, ad Atlanta, passò pure per Reggio Calabria. Altri, molti altri, si sono auto-convocati.

Le lacrime di Bubka

Tre giorni fa Sergei Bubka, l’ uomo che ha volato più in alto nel salto con l’asta e oggi presidente del Comitato olimpico ucraino, è stato ospite di Giovanni Malagò al Coni. Le varie federazioni gli hanno fatto ritrovare i tanti atleti ucraini che hanno trovato ospitalità in Italia. "Ho il cuore spezzato - ha detto Bubka -. Sto facendo di tutto per portare la pace e salvare il mio popolo”. Nel corso dell'incontro con la stampa, non ha trattenuto le lacrime: “Senza l'Italia non avremmo futuro. Non ho mai incontrato nella mia vita una tale solidarietà”. La madre, 85 anni, non è in grado di muoversi e vive a Donetsk, nel Donbass. “Ho paura di non vederla più. Quando la guerra è scoppiata mi sono detto che non era possibile, è stato uno shock. La Nazione dove sei nato è la tua Nazione: io sono nato in Unione Sovietica ma sono ucraino”. Ci sono migliaia di queste storie in giro per il mondo. Tutte figlie di questa maledetta e stupida guerra. Lasciamo fuori lo sport dalle rappresaglie e dalle punizioni. La vittimizzazione degli atleti russi sarebbe sicuramente un boomerang per la causa della pace e della democrazia.