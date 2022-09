Terza presenza di Gaio a Nonthaburi

Come nelle due settimane precedenti, Federico Gaio è ancora al via “Bangkok Open”, terzo ATP Challenger consecutivo (montepremi 37.520 dollari) organizzato sui campi in cemento della città di Nonthaburi, situata nella zona nord dell'area metropolitana della capitale Bangkok.

Il 30enne di Faenza, n.330 nel ranking mondiale, ha pescato al primo turno l'israeliano Ben Patael, n.385 ATP. Non ci sono precedenti tra l'azzurro e il 25enne di Tel Aviv. L'azzurro ha raggiunto i quarti di finale al “Bangkok Open 2”. Non ci sono italiani al via delle qualificazioni.

La serie di tornei Challenger in corso a Nonthaburi sono per la prima volta presenti tour ATP Challenger. La testa di serie n.1 del terzo “Bangkok Open” è il giapponese Yosuke Watanuki (n.242 ATP, come nel tabellone della scorsa settimana), seguito dal tennista di Monaco Valentin Vacherot (n.271 ATP). Testa di serie n.3 è il vietnamita Nam Hoang Ly (n.290 al mondo) e quarto il britannico Billy Harris (n.305 ATP).

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

QUALIFICAZIONI