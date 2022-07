Thiem e Murray, la sconfitta è parte del percorso

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Magari non conosceranno Lucio Battisti, ma Alexander Bublik e Andy Murray devo aver pensato qualcosa di simile prima di incontrarsi a Newport per la quarta volta in stagione.

Nell'impianto che ospita anche la Hall of Fame pronta a celebrare Lleyton Hewitt, entrato l'anno scorso ma impossibilitato a partecipare alla cerimonia per le restrizioni ai viaggi dovuti al COVID, Bublik ha chiuso 7-5 6-4 e riscattato la sconfitta a Stoccarda.

Finalista a Newport nel 2019, Bublik ha completato la 19ma vittoria in carriera sull'erba. Nella prima semifinale della stagione, cercherà la ventesima contro James Duckworth o Jason Kubler.

Murray, quarto giocatore in attività per vittorie ATP sull'erba, può comunque sorridere. Al termine della sua prima partecipazione a Newport dal 2006, è virtualmente numero 49 del mondo secondo le proiezioni in tempo reale dell'ATP.

BASTAD, IN SEMIFINALE BAEZ SFIDA RUBLEV

"Ho giocato la partita migliore della stagione". Lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha sintetizzato così il 6-1 6-0 su Diego Schwartzman che gli permette di raggiungere la prima semifinale in carriera al Nordea Open di Bastad, la seconda della stagione dopo la finale raggiunta a Barcellona.

"Ero molto concentrato, dall'inizio alla fine, su tutti i punti - ha aggiunto Carreno -. Ho cercato di essere sempre aggressivo ma controllato. Ho giocato una partita perfetta, con pochi errori. Devo solo continuare così".

A Bastad il numero 18 del mondo ha firmato il quarto successo in cinque confronti diretti con l'argentino, numero 14, di fatto irriconoscibile nel suo sesto quarto di finale del 2022, tutti sulla terra battuta.

L'inseguimento al primo titolo ATP da un anno, dal trionfo ad Amburgo dello scorso luglio, continuerà contro l'argentino Francisco Cerundolo. Dopo il successo su Casper Ruud al secondo turno, il 23enne ha firmato la 15 vittoria della stagione nel circuito ATP (il suo primato), la settima contro un Top 50. In un'ora e 34, ha sorpreso Aslan Karatsev 7-5 6-1 arrivando così per la terza volta nel 2022 in semifinale nel circuito maggiore dopo Rio de Janeiro e Miami, dove è diventato il semifinalista con la più bassa classifica nella storia del torneo.

"Cerundolo sta giocando molto bene - ha commentato Carreno Busta -, ha eliminato Ruud e Karatsev, ha un buon diritto ed è nel miglior anno della sua carriera. Il suo gioco sta migliorando tanto, dovrò essere molto concentrato".

?? Ball of the day is a superb rally between Baez and Thiem??#nordeaopen #båstad #tennis #atp



?? @tennistv

?? @atp pic.twitter.com/Ab721QfAGp

— Nordea Open (@NordeaOpen) July 15, 2022

Nell'altra semifinale si sfideranno Sebastian Baez e Andrey Rublev. L'argentino ha centrato la terza semifinale della stagione grazie al 6-2, 6-7(5), 6-4 su Dominic Thiem che ha cancellato un match point sul 4-5 nel secondo set.

"E' stato un match duro, Dominic ha giocato bene e spero di vederlo più spesso perché è un grande giocatore. Mi auguro che possa tornare al livello che merita" ha detto Baez, numero 31 del mondo in base alle proiezioni live dell'ATP.

Non sarà facile nemmeno la semifinale contro Rublev, finora imbattuto negli ATP 250 nel 2022. Il russo ha sconfitto il serbo Laslo Djere 7-5 6-4 e continua a inseguire il quarto titolo del 2022 dopo i trionfi a Marsiglia, Dubai e Belgrado.