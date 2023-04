Thiem rinasce sulla terra in Europa: Shelton rimandato

Il miglior Thiem del 2023 vince per la prima volta due partite di fila dallo scorso ottobre. Non ci era più riuscito dalla semifinale al torneo di Anversa. Al Millennium Estoril Open, ATP 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennis, ha mostrato quanto sia ancora lunga la strada per il successo sul rosso del giovane statunitense Ben Shelton. L'ex numero 3 del mondo, due volte finalista al Roland Garros, ha dominato 62 62 il teenager alla prima esperienza in Europa da professionista.

Match point ??

D. Thiem vs. B. Shelton - Estoril#tennis pic.twitter.com/WqjfouuLz5

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 6, 2023

"Più la palla rimbalza alta e meglio è per me - ha detto Thiem -. Oggi faceva caldo, non c'era vento, i campi poi sono abbastanza veloci e il top-spin prende bene".

L'austriaco sente di star giocando sempre meglio e di sentire meglio la palla dalla parte del diritto. Questo colpo, diventato negli ultimi mesi una sorta di visibile indicatore delle sue insicurezze, ora gli mette meno pressione, gli crea meno tensione. "Sto tornando a far male ai miei avversari con il diritto - ha aggiunto -, non ho paura se la palla mi arriva da quella parte ed è un buon segno".

La ritrovata sicurezza ha avuto un ruolo nel largo successo su Shelton, in una partita da cui Thiem non sapeva bene cosa aspettarsi. "Non avevo mai incontrato Ben, che è nel circuito da meno di un anno ed è già entrato in Top 40: è un giocatore incredibile - ha detto -. Avevo visto le sue partite in Australia, quando è arrivato ai quarti di finale. Ho un grande rispetto per il suo servizio. Ero entrato in partita sperando di partire bene e di non farmi breakare, e invece sono andato subito sotto 0-2. Una partenza terribile". A cui però è seguita una prestazione decisamente più continua e più solida.

Thiem ha così firmato la terza vittoria in undici partite giocate nel circuito ATP quest'anno. Il suo percorso proseguirà contro Roberto Bautista Agut o Quentin Halys. Se dovesse vincere e raggiungere la semifinale, tornerebbe tra i primi 100 del mondo.

Match point ??

M. Kecmanovic vs. J. Rodionov - Estoril#tennis pic.twitter.com/T7ISDzhvHg

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 6, 2023

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI