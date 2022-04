Thiem ritorna, perde ma fa un passo avanti

Meglio perdere 6-3 3-6 6-4 con John Millman che 6-3 6-4 con Pedro Cachin. Ha fatto un piccolo passo avanti Dominic Thiem, che tre settimane fa aveva giocato il suo primo match dopo l’operazione al polso destro che lo ha tenuto fuori dal circuito da giugno 2021, Open di Majorca, luogo dell’infortunio in cui è incorso.

Era il Challenger di Marbella e il suo avversario del primo turno un argentino n.228 del mondo: il tennis di quei due set, in cui il 28enne di Wiener Neustadt aveva raccolto 7 giochi, non sembrò molto incoraggiante.

Il livello del torneo di Belgrado, il Serbia Open che è come dire ‘casa Djokovic’, è ben altro e anche se contro Millman Thiem non aveva mai perso, qualche luccichio in più si è visto. Bagliori del primo tennista della generazione successiva a Fab Four, capace di vincere uno Slam, gli Us Open 2020. Poi venne Medvedev a New York 2021 a ringiovanire la specie degli aspiranti al trono dei 4 fenomeni, ma Thiem resta il primo ad averli contrastati con una certa sostanza.

Ora l’allievo di coach Massu si trova in quella ‘terra di mezzo’ dove è difficile trovare gloria. E’ scivolato al n.54 del mondo e con la fine del ranking protetto rischia di sprofondare come è successo a Andy Murray dopo la protesi all’anca.

Dominic però è ben più giovane e a Maiorca lo scorso anno era ancora n.5 del mondo. Se ha ancora voglia, il tempo per tornare in alto c’è. L’esperienza anche.

“So che è stata dura per Domi – detto l’australiano- ma per il tennis il suo rientro è una gran cosa. Soprattutto sulla terra battuta. Io intanto mi prendo questa vittoria e la metto via, perché quando migliorerà e ritroverà la forma migliore, sarà dura batterlo”.

In questa seconda giornata del torneo di Belgrado altre due prestazioni hanno attirato l'attenzione: le prove di forza di Miuomir Kecmanovic e Hoger Rune. Il serbo, n.38 del mondo e n.2 in patria dietro solo a Djokovic, ha lasciato solo 3 game (6-0 6-3) a Richard Gasquet. Il danese, 18 anni, n,72 del mondo e una voglia matta di essere protagonista sui grandi palcoscenici a lasciato solo un gioco in più (6-