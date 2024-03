Tie-break Tens stanotte su SuperTennis: c'è anche il duo 'Tsitsidosa'

Il prologo del primo Masters 1000 della stagione è in diretta su SuperTennis. Quando in Italia saranno le 4.30 del mattino del 6 marzo, sul campo 2 dell'Indian Wells Tennis Garden, si disputa l'Eisenhower Cup Presented By Masimo, un evento di doppio misto con la formula Tie Break Tens, ovvero in cui ogni partita è un tie-break a dieci punti.

Otto le coppie presenti. Grande attesa per il duo "Tsitsidosa", ovvero la coppia di fidanzati formata da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, campionessa a Indian Wells nel 2011.

La numero 1 del mondo e vincitrice del torneo nel 2022, iga Swiatek, si schiera con Hubert Hurkacz come già visto in United Cup a gennaio.

La due volte campionessa in carica dell'Australian Open Aryna Sabalenka scende in campo con Taylor Fritz che nel 2022 a Indian Wells ha celebrato il più prestigioso trofeo della sua carriera.

Interessante anche la coppia scandinava formata da Caroline Wozniacki e Holger Rune. Completano il gruppo dei partecipanti le coppie Elena Rybakina/Andrey Rublev, Jessica Pegula/Tommy Paul, Qinwen Zheng/Frances Tiafoe e Emma Navarro/Ben Shelton.

Il torneo prevede un tabellone a eliminazione diretta, dunque si giocheranno sette partite, ovvero sette tie-break a dieci punti.