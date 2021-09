Tocca all’Italia: il World Padel Tour è arrivato a Cagliari

Finalmente è il turno dell'Italia. Dopo una decina di tappe sparse nella penisola iberica il World Padel Tour è pronto a sbarcare in Sardegna. Come nel 2020 l’unico torneo italiano del circuito di padel più prestigioso al mondo si giocherà al Tennis Club Cagliari, col Centrale allestito sullo stesso campo che ad aprile ha ospitato un torneo ATP 250 di tennis. In primavera i protagonisti si chiamavano Lorenzo Sonego, Taylor Fritz e Daniel Evans, mentre stavolta le stelle attese per infuocare questi ultimi scampoli di estate sono la leggenda Fernando Belasteguin (che a Cagliari vinse la prima edizione del 2020, con Agustin Tapia), i numeri uno Galan e Lebron, l’idolo del pubblico Paquito Navarro, e poi ancora Gemma Triay, Alejandra Salazar, Ari Sanchez e tanti altri.



Il Sardegna Open 2021 è inserito nel mese più intenso nella storia del World Padel Tour, con quattro tornei consecutivi, e vedrà i protagonisti arrivare in Italia dopo l’impegno a Cascais (Portogallo) per il terzo Master della stagione. Ma il calendario particolarmente intenso non è stato affatto un ostacolo alla presenza dei big, che all’appuntamento sardo non hanno voluto rinunciare. Nei tabelloni sorteggiati giovedì sono presenti tutte le coppie più forti della pala mondiale, pronte a regalare una settimana di spettacolo davanti a un pubblico italiano sempre più appassionato (e competente).

Nel maschile la coppia da battere è sempre la stessa: Ale Galan e Juan Lebron, che nel tabellone guardano tutti dall’alto verso il basso. Ma, in linea con la situazione attuale del Tour, l’evento cagliaritano si annuncia apertissimo. C’è curiosità per vedere come riusciranno a riscattarsi Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez, che a Cascais hanno rimediato la prima (e brutta) sconfitta al primo turno della stagione, e in generale nei tornei outdoor hanno faticato a giocare il loro miglior padel.



Occhi puntati, naturalmente, anche su Agustin Tapia e Pablo Lima: il giovane argentino e l’esperto brasiliano hanno vinto gli ultimi due tornei (a Las Rozas e Malaga), e sembrano aver finalmente trovato l’intesa inseguita dall’inizio dell’anno. A Chingotto/Tello la quarta testa di serie (l’ultima che vale la possibilità di entrare in gara dal secondo turno), a Navarro/Di Nenno la quinta.

In virtù delle wild card a disposizione degli organizzatori, saranno in gara nel Cuadro Final anche due coppie italiane: Cremona/Capitani e Bruno/Cattaneo. I primi, che lo scorso week-end a Riccione hanno bissato il successo del 2020 nei Campionati italiani outdoor, se la vedranno con Belluati e Garrido, sedicesima coppia al mondo. Un duo pericoloso composto da un giocatore esperto e da uno dei giovani più forti del Tour, ma comunque giocabile.



Michele Bruno e Daniele Cattaneo (l’unico dei quattro azzurri al debutto in un Cuadro Final del WPT) sono invece stati sorteggiati contro Alex Ruiz e Franco Stupaczuk, che tornano insieme dopo che il secondo è stato costretto a rinunciare al Master di Cascais a causa del Covid, con sintomi abbastanza fastidiosi. Sarà un match difficilissimo, ma in generale per le due coppie azzurre si tratta comunque di una bella (e rara) chance per confrontarsi con i più forti del mondo, e toccare con mano ciò che ancora manca per arrivare a certi livelli.

Due coppie azzurre anche nel tabellone femminile, comandato da Gemma Triay e Alejandra Salazar, quest’anno vincitrici di tre tornei proprio come le numero due del seeding Ari Sanchez e Paula Josemaria. Non è andata benissimo nel sorteggio alle campionesse d’Italia Giulia Sussarello e Carolina Orsi, che giocheranno per la seconda volta insieme nel Cuadro Final di un torneo del World Padel Tour, ma se vorranno trovare il primo successo dovranno battere Delfi Brea e Tamara Icardo, la coppia rivelazione del 2021, grazie a due titoli e numerosi altri piazzamenti.



È andata un po’ meglio – ma nemmeno troppo – all’altra coppia che ha ricevuto una wild card: Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. Le due romane affronteranno al primo turno le veterane Eli Amatrian e Carolina Navarro, fresche di vittorie nel Challenger WPT di Calanda e giunte ai quarti di finale a Cascais. Direttamente nel Cuadro anche Claudia Jensen, la giovanissima italo-argentina di Madrid che continua a scalare la classifica. La padelista classe 2005, insieme alla catalana Sandra Bellver, sfiderà una coppia proveniente dalla Previa.

SARDEGNA OPEN 2021 – I TABELLONI

MASCHILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

FEMMINILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

Nel complesso, gli italiani al via del Sardegna Open sono ben 33: 17 uomini e 16 donne. Nel maschile, oltre ai 4 in gara nel Cuadro Final ci saranno 13 italiani nella Pre-Previa, al via domenica mattina. Al primo turno si giocheranno due derby: la coppia Di Giovanni/Sinicropi sfida il duo Beltrami/Cassetta, con la possibilità di affrontare al turno successivo lo svedese Simon Vasquez e lo spagnolo Cayetano Rocafort; mentre Licciardi/Scala affrontano i romani Verde/Luchetti.



Sorteggio beffardo, invece, per Alessandro Tinti e Luca Mezzetti: hanno ricevuto un bye al primo turno, ma esordiranno contro Aday Santana e Diego Gil, rispettivamente numero 77 e 104 del mondo, e seconda testa di serie della Pre-Previa. Per l’Italia in gara anche Nicolò Cotto con l’italo-argentino German Tamane, ormai suo compagno fisso (per i due primo turno fattibile contro Cristian Arias e Carlos Valero), Luca Fontana (con Ignacio Álvarez) e Alberto Giuffrida (con Pedro Melendez).

Nella Pre-Previa femminile, invece, le azzurre sono 11, con quattro coppie tutte italiane. Occhi puntati su Tommasi/Stellato, le uniche abituate a competere con continuità nel World Padel Tour. Le due laziali partono direttamente dal secondo turno, contro la vincitrici della sfida fra l’altra azzurra Martina Pugliesi e Victoria Cabrera Goterris contro Sanz/Marquez. Un bye all’esordio anche per La Monaca/Petrelli e per D’Ambrogio/Cascella. Le prime si giocheranno l’accesso alla Previa contro Mireia Herrada e Martina Fassio; le seconde contro le forti Marta Caparros (numero 63 al mondo) e Marina Pinacho (n.79).



Sorteggio durissimo anche per Francesca Ligotti e la “politica” Manuela Savini, candidata alle prossime elezioni comunali di Torino per la lista Torino Bellissima, a sostegno del candidato sindaco Paolo Damilano. Prima di pensare alle elezioni, la 48enne torinese deve affrontare Sara Ruiz Soto e Monica Gomez Rivas, coppia numero uno della Pre-Previa. In gara anche Carlotta Casali, che con Marina Martinez parte dal secondo turno, e la casertana di Malaga Lorena Vano, in coppia con Alba Pérez.

PUNTI E MONTEPREMI

Come tutti i 13 tornei di categoria Open del calendario WPT, il Sardegna Open assegna 1.000 punti a ciascuno dei vincitori, 600 ai finalisti e 340 a coloro che perderanno in semifinale, e poi a scalare fino ai 5 di coloro che si arrenderanno al secondo turno della fase Pre-Previa. Il montepremi complessivo dei tornei Open è di €127.370,88, divisi fra i 92.090,88 della prova maschile e i 35.280 del femminile. Nel maschile ai due vincitori va un assegno di €9.209,09, ai finalisti di €5.985,91. Nel femminile €3351,60 alle vincitrici e €2293,20 alle finaliste. Per accedere ai montepremi è necessario partecipare al Cuadro Final: gli sconfitti al primo turno ricevono 518€ nel maschile e 249,90 nel femminile.



COME FUNZIONA L’EVENTO

Come ogni torneo del World Padel Tour, anche il Sardegna Open si divide in tre fasi: Pre-Previa, Previa e Cuadro Final. In un Open maschile (96 coppie al via) la Pre-Previa scatta domenica con 56 posti e tre partite da vincere fra domenica e lunedì mattina per accaparrarsi gli otto pass per la Previa, dove già sono presenti altre 16 coppie, per un totale di 24. La Previa scatta invece nel pomeriggio di lunedì e termina nella serata di martedì, con altri tre turni da superare (due per le 8 teste di serie) per qualificarsi per il Cuadro Final. Nel femminile, invece, a ogni torneo Open partecipano 56 coppie e quindi per chi parte da dietro (24 coppie nella Pre-Previa, 12 in tutto nella Previa) diminuisce il numero di match da vincere. Sono due per passare dalla Pre-Previa alla Previa, e poi altrettanti per entrare nel Cuadro Final. Le coppie in gara nel Cuadro – al via mercoledì – sono 28, con le quattro più forti che ricevono un bye al primo turno ed entrano in gara dal secondo round di giovedì. Venerdì i quarti, sabato le semifinali, domenica le finali.



I BIGLIETTI

I tagliandi per accedere all’evento del Tennis Club Cagliari sono in vendita sulla piattaforma Ticketone, con una riduzione per i tesserati FIT padel. Sono ancora disponibili biglietti per ogni sessione di gara, finali comprese. In più, è ancora possibile anche accedere agli impianti per assistere alle fasi finali del torneo internazionale FIP Star da 10.200 euro di montepremi, che fa da antipasto all’evento del World Padel Tour.