Tolosa: Mager sfida Janvier

Obiettivo quarti di finale per Gianluca Mager al “Open de Toulouse”, ATP Challenger (montepremi 45.730 dollari) in corso sulla terra battuta di Tolosa, nella Francia Meridionale. Il 27enne di Sanremo, n.166 nella classifica ATP e accreditato della quarta testa di serie, al secondo turno del torneo francese affronta il tennista locale Maxime Janvier, n.343 ATP. Nessun precedente tra il ligure e il 25enne di Creil.

Al primo turno Gianluca ha battuto il qualificato russo Andrey Chepelev (n.346 al mondo) per 63 76(8) in un'ora e trequarti di gioco. È stata una vittoria importante per l'azzurro, che interrompe una serie negativa di sei sconfitte consecutive al primo primo turno in tornei Challenger. Mager è sbarcato a Tolosa dalle qualificazioni degli US Open, dove è stato battuto dall'esperto spagnolo Fernando Verdasco, ex top10.

L'altro azzurro presente a Tolosa, Lorenzo Giustino (n.256 ATP) è stato sconfitto al primo turno dal portoghese Frederico Ferreira Silva (n.254 nel ranking) in tre set, 67(5) 63 64 lo score conclusivo dell'incontro, durato 2 ore e 36 minuti. È stato il secondo confronto diretto tra i due, il primo è andato in scena “a casa” del lusitano nel 2021 sul cemento all'aperto a Porto, vinse Ferriera Silva in tre set.

