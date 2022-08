Tommy Paul, l’americano tagliatore di teste: questa volta cade quella di Alcaraz

Tommy Paul, 25 anni de New Jersey, è uno di quelli che giocano bene ma ai quali manca sempre qualcosa per arrivare fino in fondo. Ciononostante crescono e si tolgono delle belle soddisfazioni in attesa di quel definitivo clic (sempre che arrivi) che li trasforma da buoni giocatori a grandi giocatori.

Oggi a Montreal si è tolto la soddisfazione di far cadere la testa di serie n.2 del torneo, l’attesissimo “nino de oro” Carlos Alcaraz, che dovunque va suscita l’entusiasmo e l’empatia della gente per la spontaneità e la freschezza atletica con cui affronta ogni partita. Il problema è che anche lui non è più una sorpresa ma la solida realtà di un n.4 del mondo che tutti a questo punto vogliono battere. Anche se hai solo 19 anni se ti presenti in giro per il mondo con in tasca i trofei di Indian Wells, Barcellona e Madrid e la fama del fenomeno assoluto non puoi concederti cali di attenzione, perché gli altri ti affrontano come tale.

Oggi Tommy Paul ha fatto proprio così, ha contrastato lo spagnolo con il suo solidissimo tennis di attaccante da fondocampo, supportato da un notevole servizio, e gli è rimasto attaccato punto a punto. Ha perso il primo set al tie-break (il successo ha permesso allo spagnolo di diventare il primo giocatore dopo Novak Djokovic nel 2011 a vincere sempre al meno un set nelle ultime 50 partite disputate) ma non si è arreso. Ha continuato ad alimentare una spettacolare battaglia di bordate da fondocampo anche quando è scivolato sotto prima 3-0 e poi 4-1. Ha rimontato e trascinato Alcaraz fino a un nuovo tie-break.

E lì si è conquistato un primo set point, sul 6-5, che ha fallito. Poco dopo si è trovato sull’orlo del baratro quando, sul 6-5 ,Alcaraz ha avuto un match-point sulla racchetta. Non è riuscito a sfruttarlo (nonostante il sostegno del pubblico tutto dalla sua parte) e poco dopo il buon Tommy ne ha approfittato per pareggiare il conto dei.

Nel terzo set, l’allievo di Brad Stine, ex coach del n.1 del mondo Jim Courier, ha fatto vedere a tutti perché, anche se è ancora solo n. 32 del mondo quest’anno ha battuto gente come Alexander Zverev (a Indian Wells), Jannik Sinner (a Eastbourne) o Denis Shapovalov. Ha dovuto salvare due palle break per tenere il primo turno di servizio ma poi è stato prontissimo a portarlo via al n.4 del mondo sul 2-1. E poi ha tenuto con autorevolezza i suoi turni fino al 6-7 7-6 6-3 finale.

Al terzo turno l’attende il vincitore tra il croato Marin Cilic, n.16, e il russo Karen Khachanov, n.28 (con il quale ha vinto quest’anno al Queen’s). Gente meglio piazzata di lui. Gente che giocando come oggi potrebbe battere per provare a diventare uno dei leader della nuova generazione statunitense, della quale attualmente è il n. 5 dietro a Fritz, Opelka, Tiafoe e Cressy.