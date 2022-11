Torino vuole le Nitto ATP Finals anche dopo il 2025: la richiesta al Governo

Le Nitto ATP Finals racchiudono tutte le dimensioni di una grande manifestazione internazionale. "Sono un grande evento sportivo, che quest'anno ci ha offerto match straordinari. Ma ha costituito anche un driver di crescita economica e turistica, una vetrina dell'eccellenza del Made in Italy" ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli durante la conferenza stampa conclusiva del torneo al Pala Alpitour, a Torino.

"Dal nostro punto di vista la ricchezza, la creazione di valore comincia da domani, non solo quando migliaia di tutor di Sport e Salute entreranno nelle classi della scuola primaria. Ma perché domani giovani e meno giovani, dopo aver visto il torneo, si affacceranno nei circoli e prenderanno in mano una racchetta, dando nuova linfa allo sport di base. Questa è la transizione dal numero 1, dal campione al praticante, che rinnova ogni giorno il miracolo dell'attività sportiva. Questo è il nostro focus principale".

Cozzoli si è detto orgoglioso di chiudere così un anno in cui Sport e Salute ha organizzato 19 eventi sportivi e celebrato la partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel. "E' una di quelle con cui lavoriamo meglio, e che sta beneficiando del cambio di rotta nella distribuzione delle risorse pubbliche" ha detto.

Le Nitto ATP Finals, ha aggiunto Cozzoli, sono "per noi un ponte verso la prossima edizione degli Internazionali d'Italia, più lunga e con un tabellone a 96 giocatori. L'ATP ha particolarmente apprezzato il nostro progetto".

Noi siamo pronti a soddisfare la domanda di sport che cresce. Due anni e mezzo fa l'italia era il quinto paese più sedentario in Europa, oggi solo l'undicesimo. Ma possiamo fare ancora di più".

Sta passando, dice, una cultura dello sport di cui gli italiani possono essere orgogliosi. E promette di allargare ancora l'esperimento che ha portato 27 mila bambini delle scuole ad assistere l'anno scorso agli Internazionali d'Italia e a impugnare per la prima volta una racchetta.

La doppia dimensione di un grande evento come le Nitto ATP Finals, declinata soprattutto sul piano territoriale, emerge chiaramente dalle parole del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Questo grande evento internazionale ha riacceso i riflettori su Torino e la città si è fatta trovare pronta - ha detto -. Per me un grande evento per avere successo deve possedere tre caratteristiche: deve essere perfetto dal punto di vista organizzativo, deve essere visibile nel mondo, deve essere partecipato e diffuso nella città". Le Nitto ATP Finals li soddisfa tutti in pieno.

"Noi abbiamo un grande modello a cui mi sono sempre ispirato, le Olimpiadi del 2006. E senza le Olimpiadi il Pala Alpitour non ci sarebbe stato, e magari non avremmo avuto le Finals - ha detto -. Abbiamo lavorato bene insieme con la Regione, con i partner economici. Abbiamo realizzato Casa Tennis a Palazzo Madama, 150 eventi in giro per la città e credo che questo abbia contribuito al successo della manifestazione. Vogliamo migliorare, faremo tutto il possibile per avere le Nitto ATP Finals per altri 5 anni dopo il 2025. Ma servirà il contributo di tutti, compreso il Governo".

Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte, condivide l'obiettivo e fa leva sulla sostenibilità ambientale. "Vorremmo che ATP veda il futuro nel Piemonte, e che questo futuro sia totalmente green" ha detto in conferenza stampa.

"Per il 2023 non mi dispiacerebbe avvicinare l'impatto zero per questo evento - aggiunge dopo aver elogiato la perfetta organizzazione del torneo -. Vogliamo continuare a portare ogni anno tanti ragazzi, tanti bambini a provare sport. E mi associo all'appello al Governo per mantenere le Nitto ATP Finals a Torino".