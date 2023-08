Toronto: De Minaur elimina Medvedev, in 'semi' trova Davidovich Fokina

Si è definita la prima semifinale del Masters1000b di Toronto e a contendersela saranno Alex De Minaur e Alejandro Davidovich Fokina. L'australiano in due set - 76(7) 75 - ha battuto Daniil Medvedev, n.3 del mondo e testa di serie n.2 del tabellone, nonché giocatore ad aver vinto più match in stagione sul veloce. Dopo aver eliminato Norrie, per l'aussie si tratta del secondo top10 battuto lungo il cammino verso quella che per lui sarà la prima semifinale in carriera in un Masters1000. Il russo, in vantaggio 5-2 nel primo set, aveva dato l'impressione di poter gestire le operazioni con la medesima autorevolezza con cui si era disfatto il giorno prima di Lorenzo Musetti. E invece da quel momento in poi sono stati ben 21 i punti messi a segno dal n.18 del mondo contro i soli 5 fatti registrare dal suo rivale, ritrovatosi così a giocarsi il primo parziale in un tie-break in cui il servizio - come accaduto nei cinquanta minuti precedenti - non è riuscito a sostenerne le iniziative come nel corso del suo torneo e in cui non son bastati lui tre set point per aggiudicarselo. Reattivo e svelto, De Minaur non si è lasciato sfuggire l'occasione, mantenendo alta l'intensità del suo tennis e non scoraggiandosi quando in avvio di secondo set è incappato in un break che poteva dare il là alla rimonta del suo avversario. Paziente e disciplinato, ha invece continuato a recitare il copione che aveva preparato per la sfida sorretto, lui sì, da percentuali robuste (finirà con l'80% di punti ricavati dalla prima) e da nervi d'acciaio quando si è trattato di tagliare il traguardo per quello che a oggi resta il suo risultato più prestigioso in un torneo di questo livello.

Ad attenderlo troverà Alejandro Davidovich Fokina che, dopo aver eliminato in successione Alexander Zverev e Casper Ruud, quest'ultimo al termine di un match durato oltre tre ore, ha infatti battuto in due set l'americano Mckenzie McDonald col punteggio di 64 62. Ispirato e sorretto da una gran condizione atletica, il n.37 del mondo nonché virtuale nuovo n.23 del ranking, ha impiegato poco più di novanta minuti per quaificarsi per la sua prima semifinale in stagione, la seconda in un Masters1000 dopo quella giocata l'anno scorso a Montecarlo.

