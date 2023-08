Toronto: Medvedev non perdona e in due set elimina Musetti

Lorenzo Musetti esce di scena dal Masters1000 di Toronto, sconfitto in due da Daniil Medvedev - 64 64 - in quello che è stato anche il loro primo confronto in carriera. Dopo aver giocato un tennis eccellente nella prima metà del primo set, il n.2 azzurro ha ceduto la battuta sul 3-3 al termine di un game d'alta intensità chiuso dal russo con un colpo degno della qualità espressa dai due nel primo parziale. Il break gli è stato sufficiente per incamerare il primo set e aumentare ulteriormente la pressione sull'italiano, esercitata nel secondo set in modo costante e crescente, ora sotto forma di un servizio affilato ora innalzando una difesa a tutto campo che di sovente ha indotto Musetti all'errore. Rientrato in partita dopo aver trasformato la prima occasione di break a sua disposizione, il n.19 del mondo è invece subito incappato nel controbreak che ha permesso al russo di veleggiare sicuro fino alla qualificazione per gli ottavi.

