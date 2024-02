Trento: è semifinale per Oradini

Giovanni Oradini si è qualificato per le semifinali del 25mila dollari sul veloce dell'ATA Battisti Trento, primo torneo del Crcuito ITF maschile che di disputa quest'anno in Italia. Nei quarti il 26enne di Rovereto, seconda testa di serie del tabellone, ha superato l'elvetico Jeome Kym, settimo favorito del seeding, ritiratosi sul punteggio di 5-4 nel primo set per un problema fisico. Prossimo ostacolo per il tennista trentino - sabato - l'estone Daniil Glinka.

Nell'altra semifinale si affronteranno invece il francese Sascha Gueymard Wayenburg ed il tedesco Daniel Masur, quarto favorito del seeding.

Nel doppio la finale di sabato vedrà Giorgio Ricca ed Augusto Virgili, seconde teste di serie del torneo, giocarsi il trofeo con il tedesco Daniel Masur e l'austriaco Neil Oberlettner, primi favoriti del seeding.