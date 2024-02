Trento: en-plein Masur, battuto Oradini

Semaforo rosso per Giovanni Oradini nella finale del 25mila dollari sul veloce dell'ATA Battisti Trento, primo torneo del Crcuito ITF maschile disputato quest'anno in Italia. Il 26enne di Rovereto, seconda testa di serie del tabellone, ha ceduto 76(5) 63, dopo poco meno di un'ora e tre quarti di partita, al tedesco Daniel Masur, quarto favorito del seeding.

Per il 29enne di Buckeburg si tratta del 15esito trofeo in carriera , il terzo in questo 2024: resta invece fermo a quota tre il tennista trentino.

Masur saluta dunque Trento con un bell'en-plein visto che sabato, in coppia con l'austriaco Neil Oberlettner avevano vinto il titolo del doppio battendo in finale Giorgio Ricca ed Augusto Virgili.