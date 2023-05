Trevisan avanza a Rabat, Parrizas Dias si ritira dopo un set

Ritorno vincente da campionessa in carica per Martina Trevisan a Rabat. La toscana, numero 18 del mondo, ha vinto il suo primo titolo in carriera proprio dodici mesi fa nella capitale marocchina al “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, in finale su Claire Liu.

All'esordio in questa edizione, la ventunesima del WTA 250 a Rabat, ha beneficiato del ritiro della spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.45 WTA, che ha abbandonato per un problema alla gamba destra dopo aver perso il primo set 62.

Al prossimo turno, Trevisan incontrerà l'ex Top 100, e oggi numero 266 WTA, Jana Fett. La croata ha eliminato 60 64 Sada Nahimana, prima giocatrice del Burundi nel main draw di un torneo WTA.

Ex numero 12 del mondo junior, Nahimana si è allenata per sei anni all'ITF Training Centre in Casablanca e nel 2022 ha debuttato nelle qualificazioni di un torneo WTA a Rabat.

Trevisan, sicura in risposta e negli scambi da fondo, capace di prendere l'iniziativa con colpi carichi e profondi con il diritto, ha vinto l'unico precedente 63 63 negli ottavi a Contrexeville.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI