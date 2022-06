Trevisan debutta a Bad Homburg (live alle 18 in tv)

Giornata d’esordio per Martina Trevisan nel “Bad Homburg Open”, WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari di scena sui campi in erba della città tedesca, ultimo appuntamento del circuito rosa insieme ad Eastbourne per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon

La 28enne mancina di Firenze, n.27 WTA e settima favorita del seeding, è stata sorteggiata al primo turno contro la rumena Bianca Andreescu, n.64 del ranking: la 23enne di Mississagua, ex n.4 WTA e vincitrice degli Us Open nel 2019, si è aggiudicata in due set l’unico precedente con la giocatrice toscana, disputato nei quarti dell’ITF di Santa Margherita di Pula nel 2017.

Domenica buona la prima per Lucia Bronzetti. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.72 WTA, ha superato la slovena Kaja Juvan, n.60 WTA: decisivo il ritiro nel terzo set della 21enne di Lubiana sul punteggio di 46 75 20 in favore dell’azzurra dopo 2 ore 2 minuti di gioco.

Martedì al secondo turno la romagnola affronterà la vincente della sfida fra la russa Anastasia Gasanova, n.140 WTA, e la "padrona di casa", nonché campionessa in carica del torneo, Angelique Kerber, n.18 del ranking e terza favorita del seeding.

A guidare il seeding è la russa Daria Kasatkina: la 25enne di Togliatty, n.13 del ranking, precede l’elvetica Belinda Bencic, n.17 WTA, la tedesca Angelique Kerber, n.18 WTA e campionessa in carica (lo scorso anno si impose nell’edizione inaugurale del torneo battendo in finale la ceca Siniakova), e la rumena Simona Halep, n.19 WTA, reduce dalla finale di Birmingham.

RISULTATI

“Bad Homburg Open presented by Engel &Voelkers”

WTA 250

Bad Homburg, Germania

19 - 25 giugno, 2022

$251.750 - erba

