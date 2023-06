Trevisan fuori a Bad Homburg, oggi in campo Errani (live SuperTenniX)

Martina Trevisan subisce la terza sconfitta consecutiva all'esordio al "Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers", WTA 250 sull'erba con un montepremi da 259.303 dollari in calendario dal 2021.

Numero 83 del mondo, Trevisan ha incassato la terza sconfitta in altrettanti confronti diretti contro Alizé Cornet, numero 60, che l'aveva sconfitta nel 2019 a Losanna e Palermo. La francese si è imposta 64 62.

Due volte in vantaggio di un break (2-1 poi 3-2), due volte raggiunta (2-2 e 4-4) Trevisan finisce per cedere un primo set lottato. L'azzurra è partita meglio, più efficace negli scambi da fondo, più efficace in risposta e propositiva. Gradualmente però ha perso campo. Cornet con pazienza ha preso il comando del gioco, l'ha costretta sempre più sulla difensiva, l'ha messa nelle condizioni di rischiare di più per restare nello scambio. Dal 3-4, la francese ha vinto tre game di fila e chiuso il parziale.

La tendenza si conferma nel secondo set. Trevisan apre il parziale con un break a zero in cui condensa il meglio del suo tennis. Ma la luce si spegne presto, Cornet completa il contro-break immediato. La francese completa un secondo, decisivo, break con cui allunga sul 4-2 e chiude di fatto la partita.

Più tardi giocherà Sara Errani, numero 82 WTA, contro la qualificata belga Maryna Zanevska, numero 92 (diretta SuperTenniX) Errani. Si incontreranno per la terza volta. L'azzurra l'ha sconfitta negli ottavi a Bad Gastein nel 2015, la belga si è importa nel WTA 125 di Rouen l'anno scorso.

In tabellone anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Cocciaretto, numero 41 del mondo, è l'unica italiana fra le otto teste di serie. Numero 7 del tabellone, al primo turno affronterà per la prima volta Evgeniya Rodinam numero 328 con un best ranking di 67.

Bronzetti, numero 62, sfiderà invece per la quarta volta l'austriaca Julie Grabher, numero 55, che ha sconfitto a Torino nel 2019 (torneo ITF da 25 mila dollari al Nord Tennis Sport) e quest'anno nella combattutissima finale a Rabat. L'asustriaca l'aveva battuta, sempre in finale, nell'ITF W60 a Bellinzona nel 2021. La la 24enne riminese di Villa Verucchio partecipa al torneo per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso si è fermata al secondo turno, battuta dalla campionessa in carica Angelique Kerber.