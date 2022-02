Trevisan a un passo dal main draw a Dubai

Martina Trevisan è approdata al turno decisivo delle qualificazioni nel “Dubai Duty Free Tennis Championships”, primo torneo WTA 1000 di quest’anno, con 1.835.490 dollari di montepremi, scattato sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La 27enne mancina di Firenze, n.90 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle “quali”, al primo turno ha superato in rimonta, con il punteggio di 57 61 63, dopo due ore e 24 minuti di lotta, l’australiana Arina Rodionova, n.171 WTA. La giocatrice toscana ha dimostrato carattere riuscendo a reagire a una prima frazione persa dopo essere stata avanti 5-2 arrivando tre volte a due punti dal set. Martina, dopo una seconda partita dominata, nel set finale causa un break in apertura si è trovata ad inseguire la 31enne di origini russe (è nata a Tambov) ma dallo 0-3 ha cambiato marcia piazzando un parziale di sei game consecutivi.

La Trevisan domenica nel match che vale un posto nel tabellone principale affronterà l'ucraina Lesia Tsurenko, n.146 della classifica mondiale (due anni fa è arrivata al 23esimo posto) e 12esima testa di serie delle "quali": non ci sono precedenti tra l'azzurra e la 31enne di Vladimirec.

Sono in gara a Dubai quattro top 10 e dodici top 20, con prima testa di serie l'ucraina Elina Svitolina (n.5 WTA), vincitrice di questo torneo nel 2017 e 2018, seguita nel seeding dalla ceca Karolina Pliskova (n.6 WTA), Aryna Sabalenka (n.8 WTA) e Petra Kvitova (n.10 WTA), a sua volta a segno sui campi degli Emirati nel 2013 e reduce dal trionfo a Doha, suo 28esimo titolo in carriera.

Numero 5 del tabellone è l'olandese Kiki Bertens (n.11 WTA), rientrata nel tour proprio a Doha dopo l'operazione in autunno al tendine d'Achille, poi nell'ordine la svizzera Belinda Bencic (n.12 WTA), campionessa nell'edizione 2019, la bielorussa Victoria Azarenka (n.14 WTA) e la polacca Iga Swiatek (n.15 WTA). Le prime otto teste di serie entreranno in scena direttamente al secondo turno.

Forfait della campionessa in carica, la rumena Simona Halep, per un problema alla schiena.

“SuperTennis”, la tv della FIT segue in diretta e in esclusiva il WTA 1000 di Dubai. Questa la programmazione:

domenica 7 marzo - LIVE alle ore 09.00: Wang (CHN) c. Kuznetsova (RUS)

a seguire: Pavlyuchenkova (RUS) c. Kudermetova (RUS)

a seguire: Jabeur (TUN) c. Siniakova (CZE)

e alle ore 17.45: Krejicikova (CZE) c. Sakkari (GRE);

lunedì 8 marzo - LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00

martedì 9 marzo - LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00

mercoledì 10 marzo - LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00

giovedì 11 marzo - LIVE alle ore 11.00 e 13.00

venerdì 12 marzo - LIVE alle ore 14.00 e 16.00 (semifinali)

sabato 13 marzo - LIVE alle ore 16.00 (finale)

RISULTATI

“Duty Free Tennis Championships 2021”

WTA 1000

Dubai, Emirati Arabi Uniti

7 - 13 marzo, 2021

$1.835.490 - cemento

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(4) Martina Trevisan (ITA) b. Arina Rodionova (AUS) 57 61 63

Turno di qualificazione

(4) Martina Trevisan (ITA) c. (12) Lesia Tsurenko (UKR)

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI