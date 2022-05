Trevisan raggiante: 'Sono felice e faccio ciò che amo'

Un salto nella storia, a piedi uniti. Martina Trevisan è semifinalista al Roland Garros, traguardo che dalla prossima settimana le consentirà di essere la prima tennista azzurra nel ranking WTA. Per un posto in finale se la vedrà con l’americana Coco Gauff, già sconfitta su questi campi in quella magica cavalcata del 2020.

“Sono felicissima – esordisce in conferenza stampa una raggiante Trevisan –, è davvero un momento incredibile per me. Oggi è stata una partita molto difficile ma ce l’ho fatta e non potrei essere più contenta”.

L’infortunio al piede della finalista dell’ultima edizione degli US Open non ha destabilizzato l’azzurra. “Inizialmente non ho avuto l’impressione che si fosse fatta male e mi sono detta di continuare a restare concentrata sul mio tennis. Ho provato davvero tante emozioni, comprensibile dal momento in cui si trattava di un quarto di finale Slam. Chiudere il match non è stato semplice ma non potevo che accettare la situazione e guardare avanti con coraggio. Mi sono guardata intorno e ho capito di essere sul campo più importante del mondo, sentivo tensione anche nelle braccia. Il modo in cui ho perso il secondo set avrebbe potuto portare a disunirmi, ma così non è stato e questo non è frutto del caso ma del lavoro di tutti i giorni: adesso sono qui, in semifinale”.

Martina, un nome nel destino. “È stata mia madre a chiamarmi così e lo ha fatto in onore di Martina Navratilova. Il mio nome mi piace e non sento alcuna pressione nel portarlo”.

La tennista toscana sembra finalmente aver trovato la giusta serenità, in campo e fuori. “Per ora è questo il momento di maggior pressione che ho vissuto in carriera, senza dubbio, ma non sappiamo cosa accadrà in futuro. Ciascuno di noi ha una vita importante e credo che conta chi io sono in questo momento, che io sia felice e faccia ciò che amo. Il passato è il passato e mi aiuta a restare ben concentrata sul presente, a essere ciò che sono”.

La grinta della nuova numero 1 d’Italia non è affatto passata inosservata. “Mi piace lottare e vivere il match con adrenalina. Adoro il momento prima dell’ingresso in campo, è così pieno di energia. Sono tutte cose che ti rendono viva e in cui davvero apprezzi ciò che fai. Chiunque dovessi affrontare in semifinale avrò bisogno del mio miglior tennis”.

Giornata amara per Leylah Fernandez, che dopo pochi game ha dovuto fare i conti con un problema al piede destro. “Oggi è stato tutto molto complicato”, ha dichiarato la numero 18 del mondo. “Avevo già avvertito un po’ di dolore prima del match ma ho preferito non pensarci molto. È successo e basta e devo solo imparare da quanto accaduto. Al momento è difficile trovare degli aspetti positivi perché tenevo molto ad arrivare in semifinale. Probabilmente tra qualche giorno avrò modo di riflettere, rendermi conto che c’è tanto di buono e ripartire da lì. La cosa più importante, in questo momento, è ritrovare presto la miglior condizione”.